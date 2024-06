Météo : Du soleil et du vent

Prévisions de Météo France :

L’élément notable de la journée reste le vent qui souffle en rafales autour de 60 km/h sur les côtes sud du côté de Saint-Pierre et les côtes nord du côté de Sainte-Suzanne. Les baies de la Possession et de Saint-Paul restent à l’abri du vent sous l’influence d’un régime de brises mais se couvrent temporairement l’après-midi à la convergence des vents. Le soleil du matin est légèrement atténué par des passages nuageux sur la façade orientale du Piton de la Fournaise. A la matinée ensoleillée du matin succède un après-midi un peu plus nuageux sur les pentes. Le vent se renforce et rentre également temporairement sur les plages. Quelques gouttes persistent dans les hauts de Sainte-Rose, ailleurs le temps reste agréable et surtout ensoleillé sur les plus hauts sommets et les lagons de l’ouest. Puis le ciel se dégage de nouveau sur les pentes en fin d’après-midi mais reste nuageux sur la région orientale du Piton de la Fournaise. Côté température, il s’agit toujours d’un hiver austral avec des maximales autour de 23 à 27 °c sur le littoral et 13 à 14 °c du côté du Maido et du Pas de Bellecombe-Jacob. Dans les cirque, elles oscillent entre 18 et 21 °c.

La mer reste agitée à forte au déferlement d’une houle d’alizé dépassant les 2m50. Elle reste peu agitée dans la baie de la Possession et la baie de Saint-Paul.