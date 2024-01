La vigilance jaune pour fortes pluies/orages est levée, à l’exception du Nord

Le bulletin de Météo France :

Le début de journée s’annonce clément pour la majorité du département avec un temps sec et relativement lumineux. Seule exception, avec un temps humide et gris sur le Sud, notamment sur le Sud Sauvage. Avant la fin de matinée, les éclaircies s’effacent au profit des nuages qui prennent rapidement de l’ampleur avec les premières averses avant la mi-journée.

L’après-midi, celles-ci sont fréquentes dans les hauts et vigoureuses dans le Nord où un coup de tonnerre n’est pas exclu. Elles glissent vers l’océan et arrosent le littoral entre Saint-Denis et le Port.

Ailleurs sur le littoral, notamment sur les plages et vers Saint-Pierre, ces averses sont plus rares grâce à un alizé de secteur Sud-Est modéré qui souffle en rafales voisines de 40 à 50 km/h.

Retour au sec la nuit prochaine, avec toutefois, encore des grisailles humides entre Saint-Joseph et Sainte-Rose.

Les températures maximales restent élevées. Elles atteignent vers la fin de matinée 30 à 33°C sur le littoral, 25 à 28°C dans les cirques, et 20 à 23°C au Maïdo et au Volcan.

Une mer agitée à forte se maintient de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre sous l’effet d’une houle de secteur Sud qui fluctue entre 2 mètres 50 et 3 mètres avant de s’amortir vers 2 mètres la nuit prochaine.