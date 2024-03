Météo à La Réunion : Jusqu’à quand le mauvais temps ?

La moitié Nord de La Réunion est actuellement concernée par des fortes pluies et des orages. Les averses devraient baisser en intensité l'après-midi, mais l'impression de mauvais temps risque de perdurer pendant plusieurs jours.

Les conditions météorologiques sont dégradées dans la moitié Nord de La Réunion depuis dimanche après-midi. La nuit a été orageuse sur le chef-lieu et à Sainte-Marie. La semaine a démarré sous les mêmes auspices. Une vigilance fortes pluies et orages est en cours sur les zones Ouest, Nord et Est au moins jusqu’à 14 heures.

Les pluies s’abattent sur un secteur entre la Pointe des Aigrettes et le Volcan en passant par Salazie, Mafate et la Plaine des Palmistes. Ces averses sont soutenues toute la matinée et parfois orageuses.

Météo France explique que les conditions devraient s’améliorer quelque peu dans l’après-midi avec des pluies moins régulières dans le Nord. Mais des averses isolées vont dans le même temps se déclencher dans le Sud de l’île.

Du mauvais temps encore mardi et mercredi

Même si les averses devraient être moins marquées, le temps devrait rester chaud et humide. Les pluies vont concerner dans la matinée le côté Est de l’île avant de gagner les Hauts de l’Ouest et du Sud-Ouest dans l’après-midi.

La journée de mercredi devrait aussi être pluvieuse avec un scénario très similaire : des nuages chargés vont arroser l’Est le matin et l’Ouest l’après-midi.

Pas de dépression dans le secteur

Quant à la future tempête Filipo qui a transité au Nord de La Réunion en fin de week-end, celle-ci se trouve déjà dans le Canal du Mozambique ce lundi matin. Actuellement dépression tropicale, elle devrait s’intensifier et être baptisée d’ici demain.

Futur Filipo devrait traverser le Canal du Mozambique du Nord au Sud mais ne devrait pas de nouveau impacter directement les terres habitées dans les prochains jours.