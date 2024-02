Météo : 50 nuances de gris pour ce vendredi

Météo France annonce une journée nuageuse sur l'ensemble de l'île, avec quelques gouttes dans l'Est et les Hauts.

Le bulletin météo :

Un voile épais de nuages de haute et moyenne altitude vient occulter partiellement voire totalement le Soleil. En matinée, ces nuages surmontent des entrées maritimes, distillant quelques averses sur l’Est et le Nord-Est de l’île. Les développements diurnes prennent ensuite possession de l’intérieur mais sont limités. Ils n’apportent donc que des ondées localisées sur les Hauts, débordant sur le littoral Ouest en seconde partie d’après-midi.

L’Alizé d’Est est vigoureux sur les côtes exposées : de Champ-Borne à la Grande-Chaloupe au Nord et sur le Sud Sauvage, gagnant vers Saint-Pierre en cours d’après-midi. Des rafales comprises entre 60 et 70 km/h sont attendues, voire localement 75 km/h vers Saint-Joseph. Des pointes de secteur Nord-Est voisines de 50 km/h intéressent également la Plaine des Cafres.

La mer est tout au plus agitée sur les littoraux Est et Sud.

Peu de changement concernant les températures, avec un mercure oscillant au meilleur de la journée entre 29 et 31°C en bord de mer, de 23 à 26°C dans les cirques et 18 à 20°C entre Maïdo et Pas-de-Bellecombe-Jacob.