Maurice : Mobilisation réussie contre un projet hôtelier sur la plage d’Anse-la-Raie

Située non loin de Cap Malheureux, dans le nord de l’île Maurice, la plage d’Anse-la-Raie est prisée des locaux comme des touristes. Une bonne alternative si l’on souhaite fuir la foule d’une autre plage publique, plus célèbre, celle de Pereybere, idéalement positionnée à quelques encablures de Grand Baie.

L’annonce dans la presse mauricienne d’un projet hôtelier sur la plage d’Anse la Raie, avec comme à chaque fois pour corollaire la privatisation du littoral au profit des touristes, a suscité la colère d’un collectif dénommé « Pa Touss Nou Anse La Raie » qui a lancé une pétition sur internet et a multiplié les interventions dans les médias.

85% du littoral de Maurice est privatisé

« Nous rappelons qu’il n’y a plus que 15% du littoral [de l’île Maurice] qui est officiellement ouvert au public, les plages publiques ne faisant que 48 kilomètres de front de mer sur les 322 km que fait notre littoral », souligne le collectif, rapidement soutenu par certains élus politiques et militants écologistes. L’Express de Maurice, qui a révélé l’affaire, relève que l’immense foncier « équivalent de plus de douze terrains de football » devait bénéficier à « un proche du pouvoir », le chef d’entreprises Avinash Gopee.

Selon Défi Médias, Avinash Gopee aurait décidé d’abandonner son projet de luxury suites à Anse-la-Raie « face à levée de boucliers » suscitée dans l’opinion. Un succès pour le collectif, qui a été rejoint et appuyé par les militants environnementaux de « Arrete Kokin nou la plage ».