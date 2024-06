Mascarena : Dans les coulisses avec Moustache Kréol sur Youtube

L’humoriste peï à la moustache bien fournie est vite devenu un personnage incontournable sur TikTok et Instagram. Romain, alias Moustache Kréol, a capté le public local avec les vidéos humoristiques qu’il publie sur les réseaux sociaux. Il compte aujourd’hui parmi les humoristes péï les plus suivis, notamment sur TikTok où il cumule plus de 3,6 millions de likes et plus de 100 000 abonnées sur Instagram.

Moustache Kréol s’attaque désormais à YouTube, où il promet de poster deux vidéos par mois. Le premier format sera axé sur le making of du premier jeu d’aventure télévisé réunionnais tourné à l’ile Maurice.

La première vidéo du concept est en ligne, le jeune humoriste fait découvrir les coulisses de l’émission Mascarena diffusée sur Réunion La 1ère. Une nouvelle aventure qui promet de faire rire et de mettre en avant le talent réunionnais.

Moustache Kréol publiera par la suite régulièrement du contenu, alternant entre divertissements et reportages culturels, toujours épaulé par l’équipe de HBC Production.