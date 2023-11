Marion Marimoutou retournera-t-elle à TPMP ?

Marion Marimoutou présentera les premiers Follow Me Awards la semaine prochaine dans le cadre du Futura Network au Parc des Expositions de Saint-Denis. L’ancienne Miss Réunion s’est exprimée lors de la conférence de presse de présentation du week-end dédié à la culture, à la création et aux nouvelles technologies.

La courageuse Saint-Andrénne (elle avait révélé ne pas aimer le massalé) avait été invitée par Cyril Hanouna sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Elle s’était faite remarquer lors de son tout premier passage en tant que chroniqueuse. Mais elle n’a plus jamais mis les pieds sur le plateau de C8.

Marion Marimoutou explique pourquoi le public réunionnais ne l’a plus vue à Touche Pas à Mon Poste. « J’ai été contactée par Cyril Hanouna. J’ai fait les essais et mon premier direct. Mais après, j’ai été amenée à revenir à La Réunion pour continuer mes études que j’avais déjà décalé d’un an. Cela me tenait à cœur de revenir sur les bancs de l’école« , assure-t-elle.

Miss Réunion 2022 ajoute que rejoindre l’équipe de TPMP implique beaucoup de changements. « C’est un choix difficile. Il faudrait que j’emménage là-bas. »

Mais Marion Marimoutou explique aussi qu’elle ne serait pas satisfaite par les propositions de la production quant au contrat de chroniqueuse : « On parle aussi de modalités de contrat qui ne me plaisent pas forcément« , concède-t-elle.

L’ancienne reine de beauté explique aussi profiter de la période « après-Miss Réunion » et se plaît à retrouver ses proches et redécouvrir La Réunion.

Marion Marimoutou conclut : « On verra par la suite où le vent va m’emmener. Je suis jeune, j’ai encore beaucoup d’expériences à vivre. Quand on me propose, je tente et si je m’y plais et que j’arrive à rester moi-même, j’y reste. »

(Images : Alexandre Robert)