Marion Marimoutou va animer les premiers Follow Me Awards

La toute première cérémonie des Follow Me Awards se déroulera le week-end prochain, au cœur du salon Futura Network au Parc des Expositions de Saint-Denis. De nombreuses personnalités du web sont nominées comme @lejournald_unebridee, @thomski_974 ou encore les stars du Geekali comme @mailoocosplay, @gallycosplay974 ou à @lotte_ai. Un concours qui ne met cependant pas en compétition de grands noms comme la prédécesseure de l’animatrice de la soirée, Dana Virin qui compte plus de 100.000 followers sur Instagram comme l’influenceuse Ella Halloway, ou même Maëlys Erissy, personnalité télévisuelle réunionnaise la plus suivie sur Facebook.

La cérémonie des Follow Me Awards sera animée par Marion Marimoutou et son acolyte, David. « On m’a proposé d’animer cette soirée. Ce sera la première fois qu’une soirée reposera sur mes épaules. Je serai accompagnée de mon coanimateur de choc, David. J’ai un peu de stress, mais ça va« , assure-t-elle avant d’ajouter, « ce sera une bonne opportunité pour moi de développer ce côté social et de m’amuser. »

Marion Marimoutou serait-elle intéressée à entrer en compétition lors des éditions suivantes ? Un choix qu’elle se réserve à moins qu’elle soit rappelée pour animer les prochains awards. « Pourquoi pas l’année prochaine ? Je fais du contenu sur les réseaux sociaux depuis même avant l’aventure de Miss Réunion. Là, je prépare du contenu ‘voyage’ et ‘influence’. Je suis coquette, donc ce serait plutôt le côté mode que je propose sur mes réseaux« , déclare l’ancienne Miss Réunion.

(Images : Alexandre Robert)