Maltraitance animale : 3 chiens sous-alimentés, attachés et violentés sauvés des griffes de leurs maitres

Deux frères étaient jugés en comparution immédiate mercredi 13 mars pour avoir agressé leurs voisins et ravagé leur domicile. Un acte de violences sans déclencheur particulier, à l’exception d’un cocktail alcool et médicaments. Si l’un d’eux était inconnu de la Justice et s’en sort avec du sursis, l’autre au lourd passé judiciaire est parti en prison pour deux ans.