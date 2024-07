Mairie de Bras-Panon : Procédure adaptée ouverte

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Mairie de Bras Panon

Type de Numéro national d’identification : SIRET

N° National d’identification : 21974002400019

Ville : Bras-panon

Code Postal : 97412

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Lien vers le profil d’acheteur : https://mairiebraspanon.achatpublic.com

Intégralité des documents sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : MAIRIE DE BRAS PANON

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle – conditions / moyens de preuve : RCS/DC1

Capacité économique et financière – conditions / moyens de preuve : 3 derniers CA / DC2

Capacités techniques et professionnelles – conditions / moyens de preuve : Informations à préciser dans le mémoire technique

Technique d’achat :Accord-cadre

Date et heure limite de réception des plis : 08 août 2024 à 12 h 00

Présentation des offres par catalogue électronique : Autorisée

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Identification des catégories d’acheteurs intervenant (si accord-cadre) : Services généraux des administrations publiques

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Acquisition et maintenance de photocopieurs pour la commune de Bras-Panon

Code CPV principal

Descripteur principal : 30121100

Type de marché : Services

Description succincte du marché : La présente consultation a pour objet l’acquisition et la maintenance de photocopieurs multifonctions avec

contrat de service neufs pour les services communaux de la collectivité. Le marché est conclu sans montant minimum et un montant

maximal de 40 000euro(s) HT par an renouvelable trois fois.

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de Bras Panon

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations Complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis : 15/07/2024

Mots clés: Matériel d’imprimerie