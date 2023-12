Louenn, 16 ans, en route pour les championnats du monde de Pole Dance

La Saint-Pierroise va représenter la France et La Réunion aux championnats du monde de pole dance qui se tiendront à Barcelone du 8 au 11 décembre 2023.

La pole dance, une discipline en pleine expansion sur l’île de La Réunion, trouve en Louenn, une jeune athlète de 16 ans, une étoile montante qui éblouit la scène sportive. Alors que cette activité gagne en popularité localement, Louenn se prépare à représenter fièrement la Réunion et la France aux championnats du monde de pole dance qui se tiendront à Barcelone du 8 au 11 décembre 2023.

Louenn, originaire de Saint-Pierre, a découvert la pole dance grâce à un stage de découverte, abandonnant ainsi la gymnastique et l’escalade, ses sports de prédilection depuis l’âge de 6 ans. À l’âge de 11 ans, elle intègre l’école de Jennifer Payet, l’association Pôle Dance Concept & Ride, et depuis lors, son dévouement et son travail acharné l’ont conduite vers des sommets inimaginables.

Dès ses premiers championnats régionaux, Louenn a su se distinguer en montant régulièrement sur le podium. En 2023, elle a été couronnée championne régionale et d’outre-mer, ce qui lui a permis de se qualifier pour les championnats de France à Paris le 3 juin 2023. Avec un programme technique et artistique captivant sur le thème d’une « évadée », Louenn a décroché le titre de vice-championne de France de Pole Dance dans la catégorie Junior 2.

Cette réalisation exceptionnelle a également ouvert les portes de l’équipe de France à Louenn. Dans quelques jours, elle prendra l’avion pour représenter avec fierté la Réunion et la France aux championnats du monde de pole dance qui se tiendront à Barcelone du 8 au 11 décembre prochain.

Louenn incarne la détermination, la grâce et le talent de la jeunesse réunionnaise dans le domaine de la pole dance. Son voyage vers les championnats du monde est une source d’inspiration pour tous, et nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite dans cette compétition internationale.