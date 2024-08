Liljooe et Klowdy s’adorent

Le couple d'artistes Liljooe et Klowdy continuent de professeur leur amour l'un pour l'autre en musique.

« On s’adore » est la nouvelle production de Klowdy et Liljooe. Les artistes partagent leur vie et parfois la scène. Dans cette nouvelle chanson, ils se déclarent encore une fois leur flamme l’un pour l’autre.