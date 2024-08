Lewis Hamilton a passé des vacances au Mozambique et à Madagascar

« Beaucoup de grands souvenirs et d’expériences que j’emporte avec moi pour toujours », déclare Lewis Hamilton sur son compte Instagram à propos de ses vacances passées entre le Maroc, le Sénégal, le Bénin, le Mozambique et Madagascar. Après avoir vanté l’accueil chaleureux et la richesse de la culture et des paysages rencontrés, le pilote Mercedes aux sept titres de champion du monde ajoute : « Je suis reconnaissant pour toujours et je pense déjà à la prochaine fois où je pourrai revenir. »

Dans le nord du Mozambique, en proie à de violents conflits en lien avec les mégaprojets gaziers de la région du Cabo Delgado dont les civils sont les principales victimes, Lewis Hamilton s’est rendu dans un camp de réfugiés de l’Agence des Nations unies, à Maratane. « La force, l’esprit et la résilience des gens que j’ai rencontrés demeurera en moi pour le reste de ma vie, tout comme la compassion de ceux qui travaillent sur le terrain pour défendre et protéger leurs vies chaque jour », confie encore le champion.

Selon la presse britannique, le futur pilote Ferrari serait un fervent partisan de l’organisation d’épreuves du championnat du monde de F1 en Afrique, le Rwanda et l’Afrique du Sud figurant parmi les pays candidats.