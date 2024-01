L’Etang-Salé-les-Bains sous l’eau après l’épisode de fortes pluies

Ce lundi matin, l’heure était au nettoyage pour les habitants d’Étang-Salé-les-Bains, après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le bourg. Plusieurs rues ont été barrées par les agents de la commune devant le flot d’eau qui se déversait sur la voirie. Bouches d’égout ouvertes par la puissance des pluies, électricité coupée pour plusieurs quartiers et radiers submergés, la ville, relativement épargnée par Belal, a souffert.

Ce matin, l’heure était donc au nettoyage et au constat des dégâts. L’un des quartiers les plus touchés est celui autour de l’étang. Avec un niveau d’eau déjà haut suite au cyclone Belal, il a débordé en début de soirée, inondant plusieurs habitations. “Je suis né ici et je n’ai jamais vu ça. Il a déjà débordé une fois, mais c’était il y a des années, et surtout pas autant”, explique Patrick, encore en train de rincer sa terrasse au jet d’eau pour faire partir les dernières traces de boue. “On a eu au moins 20 centimètres d’eau dans la maison. Tous les meubles sont fichus. Heureusement, mon voisin a encore de l’électricité, et on a pu tirer une rallonge pour éviter de perdre le contenu du congélateur”, poursuit ce riverain de l’étang.

Sa fille, Béatrice, témoigne aussi de la nuit de stress que la famille a vécue. “L’étang est monté très vite, et rapidement, il s’est engouffré dans la maison. Mon fils avait de l’eau jusqu’au genou. Les enfants ont pu s’amuser à faire des glissades avec leurs planches de bodyboard dans la rue”, s’amuse la jeune femme, trouvant de quoi plaisanter malgré les dégâts.

“On a tout perdu”

Plus loin dans le quartier, on fait aussi le bilan de la soirée. Pour la famille Lucas, tout est à jeter. La piscine couleur chocolat témoigne de la quantité d’eau bouseuse qui s’est déversée dans leur case. “On se fait régulièrement inonder, mais là, on a tout perdu”, explique Daniel. Toute la famille a dû être évacuée vers un centre de vacances reconverti en centre d’accueil d’urgence par la mairie. “Les pompiers sont venus nous chercher à 18h30. Ils ont emmené notre oncle au CHU de Saint-Pierre car il a une poche gastrique et ne pouvait pas rester là. On a pu l’avoir au téléphone ce matin, mais il ne peut pas revenir tout de suite vu qu’on ne peut pas l’accueillir dans de bonnes conditions”, poursuit l’homme.

Les meubles, l’électroménager ou même les vêtements, la famille se retrouve dans un grand dénuement. “Je n’ai plus de manuels ou de cahiers. Mon diplôme du bac et du brevet des collèges est totalement fichu. Je suis en BTS et heureusement mon lycée a accepté de me donner quelques jours pour que j’aide ma famille. Mais j’ai des examens très prochainement et je ne sais pas du tout comment faire”, se lamente Elisa.

Étant donné que la famille vit dans une maison de plain-pied, aucune pièce n’a été épargnée par la montée des eaux. “Les matelas ou encore les armoires, tout a pris l’eau. Même les portes ont gonflé. Et quand le soleil va revenir, on va vivre dans une odeur infecte”, poursuit la jeune fille. “Au moment de la montée des eaux, on a essayé de creuser une tranchée pour dévier le flot, mais il y en avait trop”, souligne Daniel en montrant la marque qu’a laissée la coulée de boue sur les murs de sa case. “On va essayer de faire appel à des associations ou à la mairie pour au moins retrouver des matelas propres, car là, c’est pas habitable pour le moment”, complète Elisa.

De son côté, la mairie de l’Étang-Salé confirme que les centres d’hébergement d’urgence vont rester ouverts encore ce soir. “Une vingtaine de familles ont été recueillies dans les deux centres ouverts à Étang-Salé-les-hauts et les-Bains. Mais c’est effectivement la station balnéaire qui a été la plus touchée. Quelques chemins ont été aussi emportés dans les hauts. On a aussi noté des éboulis sur le chemin de l’Entre-deux et la route des Cannots. Nos équipes sont en train de la remettre en état mais certains tronçons sont en circulation alternée le temps des travaux”, précise-t-on du côté de la commune. Une réunion est encore prévue ce soir en mairie avec tous les services pour faire le point et voir si une aide aux sinistrés est possible.