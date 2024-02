Les salariés de la MFR de la Plaine des Palmistes contestent leur conseil d’administration

Un débrayage ce lundi n’a pas suffi à faire bouger les lignes. Les salariés de la Maison familiale rurale de la Plaine des Palmistes enchainent sans plus attendre avec une grève illimitée ce mardi 20 février.

Ils entendent contester les « conditions de travail dégradées » qu’ils rencontrent depuis le renouvellement du bureau du conseil d’administration de la structure en avril 2023.

Une Maison familiale rurale est un établissement scolaire de statut associatif qui a pour objectif la formation et l’éducation des jeunes et des adultes, ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. Il s’agit d’un modèle d’établissement où les parents occupent une place prépondérante.

Point d’orgue de ce climat social tendu, une procédure de licenciement est engagée à l’encontre de la directrice que soutiennent les salariés grévistes. Selon la déléguée du personnel, des « retards dans les décisions » ou encore des « engagements non tenus » font partie d’un tout qui incite le personnel à réclamer la dissolution du bureau.

Le mouvement est largement suivi. Comptant 19 salariés, la MFR a vu 14 de ses 18 salariés présents ce lundi (ndlr : 1 employé est en arrêt maladie) participer au débrayage. Un débrayage organisé volontairement à quelques heures d’une réunion des administrateurs au cours de laquelle, justement, les modalités de départ de la directrice devaient être abordées.