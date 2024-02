Les quatre individus qui ont tenté de jeter un conducteur du haut d’un pont préparent leur défense

Ecrit par I.S – le vendredi 16 février 2024 à 20H44

Le 4 février dernier, il est 2h30 lorsqu’un véhicule, circulant sur la RN2 au niveau de La Marine, percute deux scooters, le premier tirant le second en panne. Le conducteur est pris à partie par les victimes ainsi qu’une trentaine de jeunes de plusieurs quartiers de Saint-André.

L’automobiliste, victime de l’effet de foule, est alors passé à tabac. À force de reculer, il arrive au niveau du pont à hauteur de la Marine d’où les inconscients tentent de le jeter. L’homme ne doit son salut qu’à l’intervention des témoins.

Un des scootéristes est grièvement blessé. Le conducteur, quant à lui, présente 21 jours d’ITT suite à son passage à tabac. Grâce à des vidéos que certains témoins ont prises au moment des faits, les protagonistes sont identifiés.

Ce vendredi, Arsène C., 27 ans et déjà 10 mentions à son casier, Jean F., 21 ans, Judicaël S., 20 ans et Damien S. 21 ans, tous les trois inconnus de la justice, comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis dans le cadre de la procédure accélérée pour « violences aggravées ». Leurs avocats ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils seront jugés le 6 mars prochain. En attendant l’audience, ils ont été placés en détention provisoire.

Pour mémoire, cinq autres individus ont reçu une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) pour le mois de décembre prochain, date de leur comparution devant la juridiction correctionnelle.