Ste-Suzanne : Suite à un accident, des individus tentent de jeter un conducteur du haut d’un pont 

Le 4 février dernier, il est 2h30 lorsqu’un véhicule, circulant sur la RN2 au niveau de La Marine, percute un scooter qui circulait sans feu. Selon nos informations, il s’avère qu’il y avait en réalité deux scooters : le premier tirait le second qui était en panne. Le conducteur s’arrête pour porter secours aux scootéristes, mais se voit pris à partie par les victimes. Rapidement, un attroupement se crée et une trentaine de jeunes adultes se trouvent sur les lieux venants de plusieurs quartiers de Saint-André.

Le conducteur, victime de l’effet de foule, est alors passé à tabac. Il se retrouve sur le reculoir, tout en subissant les foudres de ses agresseurs. À force de reculer, il arrive au niveau du pont à hauteur de la Marine d’où ses bourreaux tentent de le jeter. Par chance, des témoins arrivent et interviennent pour tenter de calmer les choses avant que le pire ne se produise. Par réflexe, ils appellent la gendarmerie qui intervient rapidement. L’homme ne doit son salut qu’à l’intervention des témoins.

Un des scootéristes est grièvement blessé et conduit à l’hôpital immédiatement. Le conducteur, sérieusement touché est également hospitalisé. Suite à ces faits, deux enquêtes ont été ouvertes par la brigade de recherche de Saint-Benoît avec l’appui de la brigade de Sainte-Suzanne. Les enquêteurs ont pu travailler à partir des vidéos que certains témoins ont prises au moment des faits, leur permettant d’identifier bon nombre de protagonistes présents au moment des faits.

Faisant suite aux investigations, trois personnes ont été interpellées ce mardi 13 février au petit matin. Tenant compte de la nature des faits et des circonstances particulières liées aux lieux d’interpellations dans les quartiers de Saint-André, l’antenne GIGN a été appelée en renfort ainsi que deux équipes avec des chiens de piste de défense. La police de Saint-André a également apporté son aide aux militaires qui intervenaient sur leur juridiction.

Au total, trois individus ont été interpellés tandis que six étaient convoqués pour s’expliquer sur les faits. Deux enquêtes bien distinctes ont été ouvertes : une pour l’accident de la circulation et la deuxième pour tentative de meurtre et violences aggravées. Faisant suites aux gardes à vue, quatre individus ont été déférés pour être présentés devant un magistrat qui décidera des suites judiciaires de cette affaire. Les quatre mis en cause sont poursuivis pour des faits de violences aggravées et seront présentés en comparution immédiates. Les cinq autres individus ont reçu une convocation devant un officier de police judiciaire (COPJ) pour le mois de décembre prochain.