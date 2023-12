Les familles n’auront « plus le dernier mot » pour le redoublement de leur enfant

Le ministre de l’Éducation a envoyé un courrier à la communauté éducative ce mardi matin. Gabriel Attal y annonce que « les professeurs auront désormais le dernier mot s’agissant du redoublement« .

Cette lettre fait écho à l’étude internationale Pisa 2022 publiée par l’OCDE qui indique une baisse « historique » du niveau des élèves français en mathématiques.

« Dès le premier trimestre de l’année 2024, je publierai un décret qui rendra à l’équipe pédagogique – et non plus aux familles – le dernier mot s’agissant du redoublement de l’élève« , a-t-il précisé.

Le nombre de redoublements a fortement baissé depuis le début des années 2000 et s’est stabilisé depuis 2016, selon un rapport de l’Éducation nationale. Certains syndicats saluent la décision du gouvernement de donner à l’équipe pédagogique la décision finale sur le sujet d’un redoublement mais d’autres rappellent que prévenir les difficultés des élèves reste la stratégie préférée.