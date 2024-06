Les clés d’un père présent, aimant et bienveillant

Ce vendredi au LAEP Case Marmaillon à la Ravine Blanche, Ivan, Mathias et Jolan, trois futurs papas inquiets viennent se rassurer. Ivan prend même des notes : “on se prépare”. Au-delà de l’inquiétude, ces hommes ont pour objectif d’être pleinement engagés dans leur famille.

Être père comme être mère s’apprend. Un rôle qui commence dès la grossesse. Grâce à l’association de Pères en Pairs, avec le soutien de la CAF Réunion et de la Région, l’expérience et le savoir-faire se transmettent. Serge Lebon anime les ateliers. Face à lui, tout le nécessaire à toilette de bébé et deux poupons pour s’exercer à les porter et les manipuler lors du bain par exemple. Serge Lebon lève le voile sur les grands changements qu’implique l’arrivée d’un enfant, les bons comme les moments les plus difficiles.

“Ne cherchez pas l’égalité mais l’harmonie dans votre quotidien », prodigue comme précieux conseil Serge Lebon. À la lumière des changements sociétaux, des études scientifiques, les relations pères/enfants changent également. Plus de présence, de partage, de transmission…Serge Lebon invite ces messieurs à être des pères “aimants, bienveillants qui posent un cadre. N’hésitez pas à vous mettre à la hauteur de vos enfants, à leur expliquer. De cette manière, l’enfant comprend qu’il est valorisé dans la relation”.

Serge Lebon avoue avoir d’abord endossé le rôle du “gendarme” pour ses premiers enfants. “ Oui, un papa peut vite faire peur mais si je veux qu’il ait confiance, il faut créer un lien”. L’arrivée de son troisième enfant a été le déclic pour Serge. Celui qui a été commercial, agent de sécurité ou encore médiateur dans un foyer, a obtenu son CAP Petite Enfance. “J’ai cette volonté que plus de papa aient un maximum d’informations concrètes pour qu’ils s’impliquent dès la grossesse”.

Laisser pleurer bébé fait grandir, bébé fait des caprices…l’expert déconstruit ainsi les idées reçues, plaide pour davantage de bienveillance et fait la démonstration des gestes du quotidien essentiel au bien-être de bébé.

Un ensemble de conseils et d’outils pratiques qui reposent au final sur un seul socle qu’il nomme “l’amour inconditionnel”.