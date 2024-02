Les Chroniques de Tonton Jules #162 : La morosité, maladie virale ?

Les nouvelles du monde qui nous entoure, semaine après semaine, sont de plus en plus déprimantes. Entre les massacres tsaristes en Ukraine, les massacres en Israël, le génocide des Ouïgours en Chine et quelques autres fariboles ici ou là, le mot « optimisme » disparaît de notre Larousse favori. Ajoutez-y le fait que l'extrême-droite est en passe de se hisser aux commandes partout. Adolf doit en baver de jouissance dans... chez Dante. Je vais donc me contenter, cette semaine encore, de ne parler que des nouvelles réjouissantes (hum !) de chez nous. Accrochez-vous !

L’IVG dans la Constitution ? Holà !

A l’intention des wokistes de tout genre, je dirai ceci : la Constitution n’est pas un catalogue de lois ! La Constitution est un énoncé des grands principes sur lesquels une société est fondée. Même si ces principes sont souvent nimbés d’une débilité crasse comme le droit au port d’arme comme aux States.

Les lois sont soumises à la Constitution et pour cela, nous avons en France un Conseil constitutionnel garantissant la conformité des lois à nos grands principes constitutionnels. La loi sur l’IVG portée à bout de bras par Simone Weil (quelle immense humaniste !) a été jugée conforme à la Constitution française par le Conseil constitutionnel.

Je sais que si l’extrême-droite arrive au pouvoir (c’est ce qui nous pend au nez), cette loi sera sur la sellette comme l’Abolition de la peine de mort. Mais pour la rectifier, voire la supprimer, il faudra une autre loi et non pas une décision gouvernementale. Et là, les lepéno-zemmouro-maréchalo-débilo-archao-crétino du Moyen-Age n’ont qu’à bien se tenir : quelques centaines de millions de femmes vont envahir nos rues, torches au poing. A mwin ensemble zot !

Alors, bientôt, on va leur retirer le droit de vote aussi ? Et le droit de travailler sans le consentement de l’époux ? Assez fé chier le moune, don !

L’enseignement à Madagascar : un tsunami

J’ai été horrifié ; les larmes m’en sont venues aux yeux (et elles sont toujours là). Dans la chronique de Bruno Minas sur RFO (excellente chronique !), l’ami Bruno nous apprenait qu’à Madagascar, 96 % des élèves du primaire arrivaient au collège sans savoir déchiffrer un texte, quelqu’il fût ! 96%. Vous vous rendez compte du désastre ?

Nous en parlions hier avec mon petit frère Alain et mon frère de sang Zalan. Nous avons tous trois vécu dans la Grande-Ile. Zalan et moi y avons enseigné et nous sommes tombés d’accord sur un fait simple : nos élèves malgaches de l’ensemble scolaire français de la Sakay étaient parmi les tout meilleurs !

Il y avait une amicale compétition entre nos élèves créoles (ultra-bons eux aussi) et malgaches.

Personnellement, je me souviens de certains auxquels je n’ai jamais pu mettre moins de 18/20 en composition française !!!!!

Il en allait de même dans les écoles malgaches. Et aujourd’hui, 96%… Comment expliquer un tel désastre ?

Une partie de l’explication réside dans le fait que plus de 90% des enseignants n’ont pas le niveau requis en pédagogie. Et que le gouvernement malgache, chaque année, ne distribue que 50% du matériel scolaire indispensable dans toute l’île. Quand on aime ce pays comme je l’ai aimé et que je l’aime toujours, vous m’excuserez de chialer un bon coup.

Comme j’aime à 3,90 euros

Une pub crétine prétend nous livrer des « rations-repas » complètes et « saines » à 3,90 euros. J’aimerais avoir la recette. Car déguster un couscous ou une blanquette à ce prix-là, ça relève de la pierre philosophale. Car se payer un « vrai » repas avec toutes les vitamines et autres principes nutritifs à 3,90 euros, selon les nutritionnistes, est impossible. A ce prix-là, nous sommes condamnés aux OGM et autres huiles de palme ! A bon entendeur…

EDF, 10% de plus, et allez !

L’électricité va bondir de 10%. Quand on sait que les grosses multinationales style EDF ou Total ont engrangé plus de 17 milliards de bénéfices l’an passé, on se demande où est l’erreur. EDF, Total, les multinationales chéries du Macro(n) de l’Elysée… Le tapis rouge est de plus en plus épais sous les pieds de l’extrême-droite. Help !

Quotidien, JIR… « Anne, ma soeur Anne… »

La liberté d’expression se réduit comme peau de chagrin. L’existence-même de la presse est sous le couperet d’une guillotine affolante. Je sais bien que la tendance actuelle est à l’information numérique et je ne vais pas m’en plaindre, moi qui survis grâce à elle. Mais cela ne signifie que je m’en réjouis : la pluralité de l’information passe par la pluralité des moyens d’information. Le Quotidien, mes premiers pas dans la presse, n’a droit à aucun repreneur, semble-t-il. Le JIR n’est pas en meilleure posture.

Eh ! Quand est-ce qu’on descend dans la rue ?