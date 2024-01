Les Chroniques de Tonton Jules – #160 : La fin de tout ?

L'humanité n'a jamais été aussi proche de l'anéantissement total. Si ce demeuré de Trump retrouve la Maison blanche (ce qui n'est que trop à craindre), les USA arrêtent tout soutien à l'Ukraine. Bonne pioche pour Poutine qui s'empressera de mettre le paquet. Ce qui risque d'entraîner une riposte de l'Europe. Pour le fou du Kremlin, tous les coups sont bons, y compris l'arme ultime. La folie meurtrière étant hautement contagieuse, l'autre bidendum cinglé de Pyongyang ira de sa bombinette etc., etc. Ne pas croire qu'un Dieu hypothétique viendra y mettre le holà. Lui qui avait vitrifié Sodome et Gomorrhe pour quelques pipes et autres levrettes soi-disant abhorrées par des Livres dits saints. Alors... parlons d'autre chose.