Les autorités veulent reconquérir l’espace public en harcelant les trafiquants de drogue

Une octogénaire a été victime de violences de la part de son arrière-petite-fille de 23 ans qu’elle hébergeait et de la mère de cette dernière. Pour des raisons qui restent opaques, elle a reçu de nombreux coups et des gifles avant d’être menacée de mort, un chiffon enfoncé dans la bouche pour l’empêcher de crier. Des violences sadiques dénoncées par le parquet de Saint-Denis et sévèrement sanctionnées par le tribunal du Nord.