Législatives : Les Réunionnais appelés aux urnes ce dimanche

Le grand jour est arrivé ! Les 697.000 inscrits sur les listes peuvent se rendre dans les bureaux de vote à partir de 8h et jusqu’à 18h ce soir. C’est près de 20.000 électeurs de plus qu’en 2022. Si les sondages au niveau national indiquent une hausse de la participation, avec des taux entre 60 et 65% (Ipsos pour le Parisien, 22 juin 2024), reste à savoir quel niveau elle atteindra à La Réunion. C’est la quatrième circonscription qui compte le plus de votants, avec 121.000 personnes, contre 84.000 pour la moins peuplée (la sixième).

L’abstention avait été plus forte dans le département que dans l’Hexagone pour les dernières élections européennes, 73% ici, contre 48,6%. De même, assez peu de votants s’étaient déplacés pour le premier tour des législatives de 2022, avec près de 69,4% des Réunionnais qui avaient boudé les urnes.

Le taux d’abstention avait le plus élevé au premier tour dans la 2ème circonscription (74,45%) et la plus faible dans la quatrième (63,84%). Aux Européennes, dernier scrutin organisé, la circonscription aux électeurs les moins assidus était la 5ème (77,67%) et celle où ils se sont le plus mobilisés était la 4ème (68,60% d’abstention).