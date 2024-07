Législatives : Le Président accepte la démission de Gabriel Attal

En sursis depuis le 8 juillet, date à laquelle Gabriel Attal a remis sa démission au président de la République, le locataire de Matignon a vu son souhait exaucé ce soir. Il continue tout de même à assurer « le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement. »

« Afin que cette période s’achève le plus rapidement possible, il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d’actions au service des Françaises et des Français », a affirmé la présidence de la République.

Élu à la tête du groupe parlementaire Renaissance au Palais Bourbon, Gabriel Attal fait déjà face à la fronde à peine masquée de Gérald Darmanin. Dans un message adressé aux parlementaires du camp présidentiel, l’ancien ministre de l’Intérieur s’est attaqué à “ligne politique » et au « fonctionnement du parti”, n’hésitant pas à parler de “problèmes” à propos de la gestion du mouvement autour du président.

Gabriel Attal devra composer avec les différentes lignes à l’intérieur de la Macronie, incarnées par des poids lourds du bloc présidentiel. Entre Elisabeth Borne, qui se veut la porte-parole de l’aile gauche du macronisme, et Gérald Darmanin sur une ligne plus gaullienne, l’ancien Premier ministre devra faire preuve de diplomatie s’il veut s’imposer comme la seule alternative après le départ d’Emmanuel Macron de l’Élysée.