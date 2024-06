Législatives : Candidat dans la 6e, Mario Lechat souhaite la suppression de l’octroi de mer et du droit du sol

Mario Lechat se lance dans la course aux Législatives. Candidat dans la 6e circonscription sous l'étiquette divers-droite, mais bénéficiant du soutien du sénateur de la majorité présidentielle Stéphane Fouassin et de la municipalité sainte-marienne, le vice-président de la Cinor compte bien tirer son épingle du jeu avec sa suppléante, Angélique Moutoussamy. Il souhaite notamment la suppression de l'octroi de mer et du droit du sol.

Lors d’un point presse donné ce lundi au Cinépalmes de Sainte-Marie, Mario Lechat a fait de la suppression de l’octroi de mer son cheval de bataille, qu’il qualifie de « taxe coloniale ». Selon lui, cette taxe locale contribue à la vie chère à La Réunion. « Cela fait 40 ans que je pense qu’il faut supprimer l’octroi de mer. Nous devons trouver d’autres moyens de financer les collectivités locales, comme une dotation globale de fonctionnement avec la solidarité nationale », explique-t-il.

Le candidat propose également un SMIC à 1.800 euros net par mois pour les entreprises de plus de 10 salariés. Il soutient que cette augmentation stimulera l’économie locale et améliorera la qualité de vie des ménages. « Ces 400 euros supplémentaires entreront dans l’économie et favoriseront l’emploi », affirme le chef d’entreprise. Mais cela passera nécessairement par une « défiscalisation totale » ainsi qu’une « exonération des charges pour ces entreprises », poursuit-il.

Mario Lechat souhaite également instaurer un revenu universel pour les étudiants, inspiré des pays nordiques, afin de permettre à ces derniers de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. « Il est essentiel de soutenir nos étudiants pour qu’ils puissent se concentrer sur leurs études sans souci financier », déclare-t-il.

Le point le plus controversé de son programme est la suppression du droit du sol, à La Réunion et sur l’ensemble du territoire national. Il justifie cette mesure par les problèmes d’insécurité et d’immigration dans la zone océan Indien. « Si le droit du sol était légitime auparavant, il ne l’est plus aujourd’hui. Nous devons prendre des mesures drastiques pour protéger notre territoire », estime-t-il.

Connu pour son franc-parler, il conclut avec humour : « Il y a un trou de souris, je m’appelle Lechat, je vais essayer d’y entrer ».