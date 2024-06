Législatives anticipées 2024 : Les candidats ont jusqu’à dimanche pour se faire connaître

Tout observateur politique vous dira que la présidentielle est la reine des élections. C’est d’elle que découlent toutes les autres et c’est en fonction d’elle que se bâtissent toutes les stratégies électorales.

Partant de ce principe, Emmanuel Macron a pris le risque hier soir de dissoudre l’Assemblée nationale après la lourde défaite de la liste de son parti aux élections européennes. Sa candidate, Valérie Hayer, n’a recueilli que 14,56% des suffrages, loin derrière Jordan Bardella (RN) avec ses 31,47%. Raphaël Glucksmann (PS) n’est pas très loin avec 13,8%, puis vient Manon Aubry (LFI) 9,87%, François-Xavier Bellamy (Les Républicains) 7,24%, Marie Toussaint (Les Verts) 5,47% et Marion Maréchal (Reconquête) 5,46%. Les autres candidats, dont celui du PCF, ne dépassent pas la barre fatidique des 5% et n’auront donc pas de représentants à Bruxelles.