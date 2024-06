Législatives : Alek Laï-Kane-Cheong de nouveau candidat

Communiqué

Suite aux résultats des élections européennes du Dimanche 9 juin 2024, les électeurs ont parlé. Le Président a dissout l’Assemblée Nationale.

Vous nous avez placés en 2022 au deuxième tour des législatives à 3 points de la victoire. Depuis dimanche 9 juin 2024, se dessine une occasion historique de rejouer le match, de faire vérité et de faire barrage à l’extrême droite et au député sortant de la 6e circonscription.

Comme en 2022, Alexandre LAÏ-KANE-CHEONG et Florence CHANE-TUNE du parti CROIRE ET OSER sont candidats pour ces élections législatives anticipées et sont les seuls représentants crédibles de l’union contestataire.

Une occasion à la fois de cristalliser le sentiment de protestation qui souffle sur l’ensemble du pays (vie chère, hausse du coût de l’énergie, dégradation du climat social…) et d’avoir un député capable de vous défendre à l’Assemblée nationale et de faire prospérer un projet Réunionnais dans la co-construction.

C’est maintenant qu’il faut se mobiliser pour porter une alternative ancrée dans les territoires. Forts de nos valeurs d’intégrité et de non alignement, nous lançons un appel solennel à l’ensemble des forces politiques en présence afin que nous transformions l’essai.

Nous nous consacrerons à l’entièreté de ce mandat parlementaire en respectant le principe d’un Homme, un mandat. Il s’agit d’un engagement non négociable, sincère et durable auprès des institutions locales, des réunionnaises et des réunionnais.

Rendons concrète une voie singulière des insularités dans l’archipel des possibles.

Alexandre LAI-KANE-CHEONG

Florence CHANE TUNE

Candidat de la 6e

circonscription.