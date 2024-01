Le Tampon : Interdiction d’accès aux Parcs, Jardins et Aires de Jeux

A l'approche de la perturbation tropicale Belal, le Maire de la Commune du Tampon a pris un arrêté portant sur l'interdiction d'accès aux parcs, jardins et aires de jeux de la commune du Tampon. Cet arrêté intervient en raison des conditions météorologiques défavorables et sera effectif dès le 13 janvier 2024 à partir de 19h, et ce jusqu'à la fin de l'évènement météorologique lié au cyclone. Sont concernés : - Parc des palmiers du monde - Parc Jean de Cambiaire - Jardin Marc Rivière - Parcours de Santé