Le Sgen-CFDT commente le conseil d’administration de l’Université : « Tout ça pour ça ! »

Communiqué

Conseil d’Administration du 26 février 2024 : Tout ça pour ça !

Le projet de budget initial 2024 proposé par la gouvernance de l’université n’a pas reçu d’avis favorable des administrateurs réunis ce jour dans le cadre du conseil d’administration et ce malgré des réserves levées, de l’avis favorable du Recteur, celui du contrôleur budgétaire en région et enfin du soutien du conseil régional et du conseil départemental.

Sans budget, la campagne emplois 2024 n’a pas pu être présentée au vote des administrateurs et est donc suspendue.

De nombreux projets de recherche et hors recherche, avec des incidences financières ont aussi été reportés.

C’est le cas également de la grille de revalorisation des agents contractuels de l’établissement, reportée.

Les conséquences pour les agents, les étudiants et l’établissement seront importantes car nombre de financements et de recrutements ne peuvent attendre et sont potentiellement perdus.

Ce sont des doctorants dont les contrats ne verront pas le jour.

Des projets dont les financements seront attribués à d’autres.

Le Sgen-CFDT avait espéré que l’intérêt général l’emporterait sur les intérêts particuliers voire électoralistes. Cela n’a pas été le cas.

D’aucuns sont prêts à tout, même à écorner durablement l’image de la seule université du territoire réunionnais.

Le Recteur avant de quitter la séance a annoncé qu’il arrêterait le budget de l’université avant le 1er mars comme le prévoit la loi dans de telles circonstances.

Ce budget sera a-t-il précisé sans doute le même que celui présenté par la gouvernance.

C’est bien la reconnaissance de la soutenabilité du budget tel que présenté aux administrateurs.

En bref, tout ça pour ça !!!

Le Sgen-CFDT continuera à agir dans l’intérêt général.

Le Sgen-CFDT académique se tiendra aux côtés de ses élus et de ses adhérents qui ont porté et défendu les valeurs de la CFDT au sein des instances de l’université.