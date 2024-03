« Le saviez-vous ? » : les micro-climats de La Réunion

Lorsque l’on parle de météo ou de climat à La Réunion, dans la bouche des « connaisseurs » revient souvent le terme de microclimat pour évoquer la grande variabilité spatiale des conditions d’un coin à l’autre de l’île. Même pour le premier touriste venu, un simple tour de l’île suffira pour se convaincre du côté remarquable de la chose 😅

Pour autant, lorsque l’on se pose la question du nombre de microclimats dans l’île, il est difficile aux premiers abords d’avoir une information un tant soit peu cohérente.

En faisant une recherche rapide sur le net, on se rend compte que d’un site grand public à l’autre, on parle tantôt de « multitude de microclimats« , tantôt de « plus de 100 microclimats » et, le plus souvent, de « plus de 200 microclimats » ! Et, pour le coup, impossible de trouver cette information sur le site de Météo France qui se fend d’un : « Le climat de La Réunion est tropical humide. Mais il se singularise surtout par de grandes variabilités liées à la géographie de l’île. »

Voilàààà ! Comme dirait notre vénérable Mme Aude 🤣

Si on veut s’appuyer sur une méthode scientifique, il existe la classification climatique de Köppen-Geiger, du nom des deux scientifiques qui l’ont élaborée.

Cette méthode utilise les températures et les précipitations mensuelles pour les douze mois, généralement moyennées sur une longue période (30 ans ou plus). Elle a été mise au point en combinant des données botaniques et les 5 grandes zones climatiques : tropical, sec, tempéré, continental et polaire. De plus, au sein de ces 5 grands zonages climatiques, elle identifie 30 sous-types.

Mais, je vais vous en passer les détails…😉

Ramenée à l’échelle de notre île, cette méthode permet d’identifier, au moins, 8 types de climats distincts.

Voici la « traduction » des codes utilisées par la classification de Köppen :

➡️ BSh : Climat de steppe (climat semi-aride) sec et chaud 👉 St Gilles, Le Port, St Louis…

On est là sur un climat vraiment pas loin du désertique (on parle aussi de climat semi-désertique). Ce n’est pas encore le Sahara, mais on n’en est pas loin ! On retrouve ce type de climat généralement à proximité des grands déserts, au sud du Sahara ou à l’Est du désert australien notamment. C’est également le climat du Sud de Madagascar, malheureusement bien connu pour ses famines à répétition.

➡️ Aw : Climat de savane à hiver sec 👉 Ravine des Cabris, Etang-Salé les hauts, Piton St Leu…

On est là encore sur du climat sec mais à un degré moindre que le précédent. On retrouve ce type de climat dans le Nord de l’Australie, à l’Est de l’Inde ou encore sur l’Ouest de Mada.



➡️ Am : Climat tropical à mousson (ou tropical humide) 👉 St Joseph centre, St Denis, St André…

Climat chaud et humide par excellence, sans réelle « saison hivernale » (comprendre avec saison sèche courte)

➡️ Af : Climat équatorial 👉 St Philippe, Ste Rose, St Benoit…

Climat chaud et très humide avec absence de réelle saison sèche. C’est le type de climat des îles d’Asie du Sud-Est (Indonésie, Bornéo, Philippines…) ou encore du Nord du Brésil.

➡️ Cwa : Climat tempéré chaud à hiver sec et été chaud (ou subtropical humide) 👉 Le Tampon, Dos d’Ane, Trois Bassins centre…

Climat chaud et humide en été mais à hiver sec mais assez nettement plus frais. Climat qu’on retrouve, entre autre, dans le Nord de l’Inde et au centre de Madagascar.



➡️ Cfa : Climat tempéré chaud sans saison sèche et à été chaud 👉 La Crête, Cambourg, Bras Pistolet…

Climat chaud et très humide, dépourvu de saison sèche avec hiver très doux (<18°C de moyenne). C’est le type de climat de l’Est de l’Australie (Brisbane, Sidney…) et du Sud du Brésil.

➡️ Cwb : Climat tempéré chaud à hiver sec et été tempéré (ou climat océanique) 👉 Plaine des Cafres, Cilaos, Mafate…

C’est un climat tempéré humide qui se caractérise par des hivers doux et humides et des étés plus frais que pour les climats subtropicaux. C’est un climat que l’on rencontre dans les régions montagneuses d’Afrique australe comme sur les hauts plateaux malgaches.

➡️ Cfb : Climat tempéré chaud, sans saison sèche et à été tempéré 👉 Salazie, Plaine des Palmistes, les forêts des hauts du Nord…

Climat humide avec des précipitations régulières toute l’année et avec un été aux températures « modérées » (température moyenne <22°). On retrouve la même typologie sur la frange littorale sud d’Afrique du Sud et sur la moitié nord-ouest de l’Hexagone.

Si en l’espèce, on ne peut pas parler réellement de microclimat, à l’échelle géographique bien plus fine, cette classification et sa cartographie permettent d’illustrer un minimum la variété climatologique de notre île.

Et si le sujet vous intéresse, pour relier ce « charabia » scientifique à votre réalité quotidienne, je vous conseille l’excellent Atlas des paysages de La Réunion qui consacre un volet entier au lien entre climats et paysages : à retrouver ICI