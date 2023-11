Le roi des bassins au sommet de l’île : Camille Lacourt s’aligne pour la 0-3000

Le 2 décembre prochain au lagon de Saint-Pierre, la 0-3000 aura l’honneur de compter parmi ses 700 concurrents l’une des légendes du sport français : Camille Lacourt se tiendra sur la ligne de départ de ce triathlon audacieux, prêt à en découdre avec tous les éléments de l’île intense. Bien qu’habitué à se challenger, l’ancien champion du monde aborde la course avec excitation et quelques appréhensions. Avant son arrivée dans l’île, il a accepté de confier ses impressions à Zinfos974 dans une interview exclusive.

Plus de 11.000 kilomètres séparent l’île de La Réunion et la France hexagonale, pourquoi avez-vous accepté de participer à la 0-3000 ?

Pour le défi et le dépaysement. Je connais un peu l’île de La Réunion, les grands-parents, les tantes et les cousins, cousines de ma fille y vivent. C’est aussi l’occasion de découvrir l’île différemment avec ce défi me motive et m’effraie à la fois.

Quels sont vos objectifs ?

Finisher !!! Je ne sais pas à quoi m’attendre, j’ai eu beaucoup de travail et je me suis trop peu entraîné pour prétendre à quoi que ce soit en termes de performance.

Vous êtes quintuple champion du monde et d’Europe, la natation n’a plus aucun secret pour vous. Quelle discipline redoutez-vous le plus entre le vélo et la course à pied ?

Les deux ! Le dénivelé des deux épreuves fait que je me lance totalement dans l’inconnu. Mais je crois que la partie course est encore plus effrayante que le vélo…

Vous vous apprêtez à participer au triathlon le plus haut du monde. Comment vous êtes-vous préparé à cette course hors norme ?

Je me suis entraîné dans les calanques de Marseille. Mais je n’ai jamais fait plus de 800 de dénivelé positif lors d’un entraînement. C’est pour cette raison que je suis un peu stressé.

La 0-3000 s’achève au sommet du Piton des Neiges, un endroit que vous connaissez déjà certainement : diriez-vous que cette course représente un défi sportif ou personnel ?

Les deux sont-ils vraiment dissociables ? Pour moi pas. J’aime me mettre en danger sur ce genre de défi pour repousser mes limites sans forcément penser à la performance.

Une fois que vous aurez atteint le Piton des Neiges, le sommet de l’île, vers qui se dirigeront vos premières pensées ?

Vers mon binôme de vie, Alice qui ne pourra pas faire la première partie de la course suite à une chute à vélo à l’entraînement. Mais elle me rejoindra après le vélo pour que l’on finisse la course ensemble. Nous partageons cette passion du sport, du dépassement de soi et je savoure chaque moment privilégié à ses côtés.