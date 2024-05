Le président Macron menace à nouveau d’envoyer des troupes au sol en Ukraine

Dans un entretien paru aujourd'hui dans The Economist, le président Emmanuel Macron a mis en avant la posture menaçante de la Russie envers l'Europe pour justifier le possible envoi d'un déploiement de troupes françaises en Ukraine si la situation l'exige. Macron a explicité que face à l'agressivité sans bornes de la Russie, l'Europe doit rester vigilante et prête à intensifier son engagement militaire.

« Depuis 2022, la Russie, sous la direction explicite du président Poutine, n’a cessé de renforcer sa menace, incluant des déclarations nucléaires désinhibées et des agressions dans divers domaines comme l’espace, le maritime, ainsi que des attaques cybernétiques et informationnelles à un niveau sans précédent« , a déclaré Emmanuel Macron. Ces actions, selon lui, font de la Russie une puissance déstabilisatrice et une menace directe pour la sécurité des Européens.

La Russie continue d’investir massivement dans l’armement et maintient une posture qui viole le droit international. « Nous ne devons rien exclure parce que notre objectif est que la Russie ne puisse jamais gagner« , affirme Emmanuel Macron, évoquant la possibilité de déployer des troupes au sol en Ukraine pour contrer toute avancée russe. « Je n’exclus rien, parce que nous avons face à nous quelqu’un qui n’exclut rien« , insiste-t-il, critiquant la réticence passée à poser des limites claires face à un agresseur déterminé.

Emmanuel Macron a aussi rappelé l’expérience militaire récente de la France au Sahel et sa capacité à répondre aux demandes d’États souverains menacés par le terrorisme. « Si les Russes devaient intensifier leur offensive et franchir davantage les lignes de front, et si une demande était formulée par l’Ukraine, nous devrions légitimement envisager une intervention« , a-t-il conclu, soulignant l’importance d’un réveil stratégique européen face à ces nouvelles réalités géopolitiques.