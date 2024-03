Le Port brille aux championnats de France de savate boxe française

Le Port se distingue au niveau national en savate boxe française, avec Hypolyte Calizingoué sacré champion universitaire et les jeunes du collège de l'Oasis remportant le bronze au Championnat de France UNSS.

Le Port, réputé pour être un vivier de talent sportif, a une fois de plus démontré son excellence dans l’arène nationale. Cette fois, c’est en savate boxe française que la cité portuaire s’est illustrée.

Hypolyte Calizingoué a brillé en devenant le Champion de France Universitaire de savate boxe française, une performance remarquable qui a suscité un flot de félicitations bien méritées.

Parallèlement, le collège de l’Oasis, à travers sa section sportive dédiée, a brillé au Championnat de France UNSS catégorie Excellence, le plus haut niveau scolaire de savate boxe française. Les jeunes combattants Treport-Lafosse Sherylann, Françoise Loick, Changel-Lerud Louane, et Chan yew man Jahë ont remporté la médaille de bronze, une prouesse qui témoigne de l’excellence de la formation et de l’encadrement sportif au sein de l’établissement.

Ces victoires sont également le fruit du dévouement et de l’expertise de Bertrand Grondin, entraîneur de la section, et de Mathilde Bataille, professeure d’EPS responsable, qui ont su mener leurs protégés vers les sommets de la discipline.

Ces succès au niveau national reflètent non seulement l’excellence sportive de la ville du Port mais renforcent également la position de La Réunion comme un vivier de talents dans le monde des sports de combat.

Un grand bravo à ces champions et à ceux qui les ont accompagnés dans leur quête d’excellence, rappelant une fois de plus que le Port est un berceau de champions en devenir.