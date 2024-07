[Le podcast de Pierrot] Le roi du Tampon est mort, vive le roi !

Hier, tout était millimétré. Aucune voix discordante. Même l’opposition n’a pas voté contre, se contentant de s’abstenir. Mieux, une autre opposante historique, Monique Bénard, a appelé au travail en commun. Un geste de bonne volonté preuve d’un rapprochement et qui débouche déjà sur un soutien de l’équipe municipale à sa candidature aux législatives.

Le mandat de deux ans et demi de Patrice démarre donc sous les meilleurs auspices. Aplanies les quelques réticences qui avaient pu se manifester quand son nom avait été évoqué pour succéder à son père, si d’aventure ce dernier venait à être déclaré inéligible. Ce qui s’est finalement produit.

J’ai déjà dit dans mon premier podcast ce que je pensais de ce jugement que je trouve particulièrement injuste, je ne vais pas y revenir.

Hier, toute la famille était présente. André bien sûr mais aussi Reine Marie son épouse, qui a toujours joué un rôle de conseillère aussi important que discret auprès de son mari. Et Pascal, l’autre fils, qui poursuit une brillante carrière d’avocat international à Taïwan.

L’allocution de remerciements du nouveau maire a été l’occasion d’un moment de rare émotion. Vous savez, ces moments où la carapace se brise et où on a le sentiment d’approcher la vraie personnalité d’un homme ou d’une femme. Patrice Thien Ah Koon était en train de raconter à quel point l’amour qui a toujours régné entre ses parents et au sein de sa famille avaient été importants dans son éducation et dans son parcours. C’est alors qu’avec la voix tremblotante, il a tenu à faire partager à l’auditoire une anecdote intime. Tous les jours, a-t-il raconté, il prend une heure de son temps pour passer le balai et l’aspirateur pour nettoyer la moquette et le carrelage de la maison familiale. « Maman, malgré mes nouvelles occupations de maire, je te promets de toujours trouver un moment pour continuer à le faire », a-t-il assuré à sa mère.

Jusqu’à présent, quand on pensait au maire du Tampon, on disait simplement TAK. Le prénom André disparaissait. Pas besoin de prénom, TAK il n’y en avait qu’un seul. Dorénavant, il y a aussi Patrice. Comment va-t-on l’appeler dorénavant ? TAK ? Patrice Thien-Ah-Koon ? Patrice TAK ? L’avenir nous le dira.

Le roi du Tampon est mort, vive le roi. Patrice a deux ans et demi devant lui pour se faire un prénom et essayer de voler de ses propres ailes, en s’affranchissant progressivement de la tutelle omniprésente d’André.

Quant à ce dernier, je voudrais juste le mettre en garde. Attention à ne pas trop en faire. Cyrille Hamilcaro a déjà eu l’occasion de se mordre les doigts, une fois déclaré inéligible, à vouloir « aider » son successeur à gérer la commune de façon trop visible. Ça lui avait valu une nouvelle condamnation pour « exercice illégal de la fonction d’élu »…