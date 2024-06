Le Diana Dea Lodge renait de ses cendres après deux ans de travaux

Après 2 ans de fermeture, le Diana Dea Lodge renait. Il aura fallu plus de 9 millions d’euros pour effacer toute trace de l’incendie qui avait ravagé l’établissement et le reconstruire encore plus beau, encore plus accueillant, tout en conservant les codes qui avaient fait son succès, la pierre, le bois et la signature « pavillon de chasse ».

Le nouveau Diana Dea Lodge a su se réinventer et se moderniser, en favorisant l’accès pour les personnes à mobilité réduite autour de la construction d’un ascenseur, mais aussi d’une deuxième piscine vitrée à débordement, et d’un bar-piscine central.

La cheminée centrale retrouve elle aussi sa place dans le salon mais là aussi, le propriétaire Alfred Chane Pane a souhaité aller au-delà des attentes en installant une deuxième cheminée dans le restaurant, pour diffuser l’aspect chaleureux dans toutes les parties communes. Et dans le salon trône en bonne place une statue, pratiquement seule rescapée des flammes qui l’avaient miraculeusement épargnée.

La cuisine de Jofrane Dailly occupe également une place de choix puisqu’elle est devenue le point central de l’hôtel, visible à 180 degrés depuis le restaurant.

Enfin, les chambres, bien qu’épargnées par l’incendie, ont toutes bénéficié d’un programme de rénovation.

C’est dans la nuit du 2 août 2022 que le Diana Dea Lodge avait vu toutes ses parties communes partir en fumée. Trois mois après, il avait rouvert, bien que de façon très partielle. A présent, c’est l’intégralité de l’hôtel qui est en capacité d’accueillir les clients, pour leur plus grand bonheur.