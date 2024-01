Le dernier tube de Kaf Malbar sera-t-il le nouvel hymne de La Réunion ?

Kaf Malbar vient de dévoiler une production dancehall intitulée "Full Up". Sur un riddim endiablé, l'immortel artiste du Chaudron, nous propose un appel à la fête et à la communion.

Le roi de la dancehall à La Réunion montre encore une fois l’étendue de son talent. Kaf Malbar, quadragénaire de son état, ne montre aucun signe d’essoufflement. L’artiste prouve d’ailleurs plutôt qu’il continue d’ajouter des cordes à son arc, en plus de réviser régulièrement ses fondamentaux.

Ainsi, après un EP entre maloya et reggae parsemé de variété française du siècle précédent (on est encore sous le choc de cette surprise) où le Chaudronnais #SarzAnkor #LoFonMonKèr (troisième opus), Dr Kaf et Mr Malbar a montré son autre visage, plus familier (pour les clubbeurs).

Celui du Kaf Malbar de la mouvance #AnFouPaMalStaya, avec un « Bonda » très rythmé et maintenant un « Full Up » qui a tous les ingrédients pour résonner durant toutes les soirées, celles des étrangers comme des locaux (référence ici au refrain de Kaf Malbar dans « Loko Loko » qui a été inévitable sur les ondes et dans les sets pendant des mois et des mois, une performance que le chanteur pourrait réitérer avec « Full Up »).