Le cyclone Belal se trouve à l’Est La Réunion

Cyclone Belal

Informations sur le système :

– Le cyclone tropical BELAL touche actuellement l’île de la Réunion avec le passage du mur de l’oeil sur le sud-est de la Réunion.

– L’oeil du cyclone a impacté l’île ce lundi et transite actuellement sur les côtes sud-est de l’île avec des vents extrêmes. Il s’agit d’un impact majeur d’une intensité probablement comparable à Firinga (janvier 1989).

– BELAL s’est affaibli en intensité lors de son transit sur la Réunion mais reste toutefois au stade de cyclone tropical.

– Impacts majeurs attendus : les vents faiblissent mais restent destructeurs (autour de 150 km/h sur les bas, 200 km/h sur les hauts habités et plus de 200 km/h sur les plus hauts sommets), une houle cyclonique grosse (vagues moyennes autour des 6m, les plus hautes proches de 10-12m) et des cumuls de pluies très importants sont encore attendus en fin de journée de lundi sur les hauts du sud, du sud-est et de l’ouest.

– Avec le passage de l’oeil du cyclone sur la Réunion, la première phase de vents violents a été suivie d’une accalmie temporaire (calme de l’oeil), mais cela ne doit surtout pas être interprété comme la fin du cyclone car les vents vont reprendre de façon très brutale dans le sens opposé.

– L’île Maurice devrait connaître des conditions dégradées en journées de lundi et mardi en termes de vent, pluie et houle, mais d’une bien plus faible ampleur par rapport à la Réunion.

– Les populations sont invitées à suivre de près l’évolution des prévisions et à se conformer aux consignes des autorités locales.