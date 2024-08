Le Créolia : En grève, les salariés réclament une hausse de salaire

Depuis ce matin, les salariés de l’hôtel Créolia sont en grève. À l’appel de la CGTR, ils dénoncent l’échec des négociations annuelles obligatoires (NAO). Des NAO qui avaient été entamées depuis le mois de juillet.

« Vendredi dernier, nous avons voté la grève. Nous connaissons les chiffres de l’entreprise. La direction nous mène en bateau car elle prend et ne donne pas aux salariés alors qu’il y a des marges de manœuvre », assure Georges Caro, secrétaire départemental de la CGTR Commerce. Il pointe du doigt l’attitude du groupe Exsel dans le conflit. « Depuis que le groupe a repris l’hôtel (anciennement sous pavillon Accor), il n’y a plus de dialogue social, plus de négociations. Pourtant, l’année 2023 a été une année record ».

Enjeu du conflit ? Une augmentation des salaires pour l’ensemble des employés de l’hôtel situés à Montgaillard. Si les salariés ont obtenu quelques avancées – prime d’ancienneté et de transport –, ils souhaitent surtout obtenir une revalorisation à hauteur de l’inflation (plus de 3,5%).

Aucune nouvelle négociation n’est prévue pour le moment, selon Georges Caro qui a pu s’entretenir avec la direction ce matin. La CGTR et les salariés se trouvent devant l’entrée de l’hôtel et décideront ce soir, d’amplifier ou non leur mouvement, si rien n’évolue. « Pour l’instant, nous sommes conciliants. Mais nous allons peut-être changer de stratégie ».

(Photo et vidéo : Alexandre Robert)