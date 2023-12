Le billet d’humeur de Mohamed Aït-Aarab : « Pourquoi le 9 décembre ? »

Dans les agendas de nos concitoyens, le 20 décembre, le 14 juillet, le 11 novembre, le 8 mai sont des dates connues de tous. Ou presque !

Imaginons maintenant un sondage qui poserait une question à propos du 9 décembre.

Je suis convaincu qu’une grande majorité des Français serait incapable de dire précisément quel épisode de l’histoire de notre pays est commémoré en cette journée. Or, c’est bien le 9 décembre 1905 que la guerre des deux France – celle du curé et celle de l’instituteur – a pris fin, même s’il a fallu encore bien des années avant que l’apaisement, puis la réconciliation ne s’installent.

Entre les tenants d’une France catholique et monarchique et les partisans d’une République sociale et laïque, l’affrontement fut sans concessions. Les propos étaient d’une violence rare (à faire rougir, aujourd’hui, un Gérard Larcher). Ainsi le député radical-socialiste Gustave Hubbard souhaitait organiser des banquets et des fêtes publiques dans les églises, tandis qu’Henry Bérenger, directeur du journal L’Action, proposait de supprimer les processions religieuses, « mascarades de sorciers et de charlatans ». Dans l’autre camp, le ton fut tout aussi virulent, comme en attestent les propos de l’abbé Hippolyte Gayraud, député du Finistère ou ceux de Léon-Armand de Baudry d’Asson, député royaliste de Vendée.

Si aujourd’hui le terme “laïcité” est mis à toutes les sauces, il faut avouer que bien peu – partisans comme critiques – savent de quoi il est question. Les idées fausses, les interprétations erronées, les mensonges même, prolifèrent. Aussi est-il bon de revenir au texte pour rappeler ce qui fut effectivement voté, puis promulgué le 9 décembre 1905.

Un amalgame est trop souvent fait, assimilant la laïcité à une guerre déclarée aux religions. Bien au contraire ! L’article 1er stipule que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. ». En reconnaissant à tout un chacun la liberté de croire ou de ne pas croire et d’exercer, sans aucune restriction, le culte de son choix, la puissance publique met en place les conditions pour une cohabitation sereine entre tous.

S’il fallait un deuxième argument pour rendre vaine l’accusation d’anticléricalisme, c’est Victor Hugo qui nous le fournirait. Dans un poème de son recueil Les Contemplations, il prononce un éloge appuyé et sincère de la foi religieuse :

Je viens à vous, Seigneur, père auquel il faut croire ;

Je vous porte, apaisé,

Les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire

Que vous avez brisé ;

Je viens à vous, Seigneur ! confessant que vous êtes

Bon, clément, indulgent et doux, ô Dieu vivant

Je conviens que vous seul savez ce que vous faites,

Et que l’homme n’est rien qu’un jonc qui tremble au vent

Ce qui ne l’empêche pas de s’opposer fermement, en 1850, au parti clérical :

Je veux l’État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. […] J’entends maintenir, quant à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais, cette antique et salutaire séparation de l’Église et de l’État, qui était la sagesse de nos pères, et cela dans l’intérêt de l’Église comme dans l’intérêt de l’État. […] Je veux l’enseignement de l’Église en dedans de l’Église et non au dehors. En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l’Église chez elle et l’État chez lui.

La laïcité n’est ni une arme contre les religions, ni une déclaration d’athéisme, ni un relativisme, ni un nihilisme. Elle est le cadre juridique qui permet, sans crainte ni opprobre, de vivre sereinement une spiritualité, une foi, une philosophie de vie. Elle est la condition d’une sociabilité apaisée. À l’heure où tant de pays sont déchirés par l’intolérance, le fanatisme, la haine de l’Autre, protégeons ce qui nous a permis, nous permet et nous permettra de faire nation et société communes.