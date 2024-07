Laurent Wauquiez (DR) veut remettre en cause les conditions d’accès aux logements sociaux

Sur les réseaux sociaux, la sortie sur LCP de Laurent Wauquiez sur le thème de « l’assistanat », un terme entré dans le langage courant pour désigner les aides sociales accordées aux plus démunis, a presque éclipsé la déclaration du représentant de la Droite républicaine (ex-Les Républicains) sur le pacte législatif, ce document censé cadrer le comportement des députés du groupe face à leurs collègues du gouvernement et du Rassemblement national.

« Aujourd’hui dans l’accès au logement social, le travail ne fait pas partie de la dizaine de critères qui permettent d’accéder au logement social. Comment le comprendre? », s’est ainsi interrogé Laurent Wauquiez, provoquant de vives réactions d’indignation sur le réseau X.

À La Réunion, deux tiers de la population sont éligibles au logement social. Des demandeurs d’emploi, mais aussi beaucoup d’étudiants, de travailleurs pauvres, de jeunes couples ou de retraités, qui ne peuvent pas espérer se loger ailleurs en raison des coûts prohibitifs pratiqués dans le privé, mais aussi à cause du manque de logements décents disponibles.

Toujours visé par le Parquet national financier

Les propos de Laurent Wauquiez ont d’autant plus créé la polémique que l’ancien président LR de la Région Auvergne Rhône-Alpes est toujours visé par une enquête du Parquet national financier (PNF), concernant l’affaire du fastueux dîner à 100.000 euros offert en 2022 par la collectivité à 90 personnalités sportives, économiques ou de la société civile.

Le site Lyon Mag a du reste publié la liste des invités qui ont pu profiter du repas à 1.100 euros par tête. On y retrouve le tennisman Jo-Wilfried Tsonga ou l’ancien patron de M6 Nicolas de Tavernost, parmi une rimbambelle de chefs d’entreprise.

Concernant le pacte législatif de la Droite républicaine, Laurent Wauquiez a affirmé que son groupe parlementaire resterait « indépendant » et qu’il était « impensable de signer un chèque en blanc » au président Emmanuel Macron. Les anciens de LR se disent par ailleurs opposés « à toute augmentation des impôts » et, de manière plus surprenante au regard du soutien apporté lors des précédentes législatures à l’allongement de la date de départ à la retraite, « à toute économie qui se ferait sur le dos des retraités ».