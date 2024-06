Laurent Virapoullé renonce à se présenter dans la 5e circonscription

Alors que le nom de Laurent Virapoullé revenait avec insistance dans la 5e circonscription pour porter les couleurs de la majorité dans le cadre des législatives à venir, le Saint-Andréen a indiqué sur sa page Facebook qu'il ne se lancera pas dans ce scrutin. Il justifie son choix en indiquant qu'il souhaite se concentrer sur les municipales de 2026 à Saint-André. Il appelle néanmoins à faire barrage "à l'extrême-gauche" pour le scrutin législatif à venir, pour son "programme haineux et démagogique" synonyme "d'instabilité institutionnelle pour La Réunion".

« Mes chers amis,

Suite à la décision du président de la République de dissoudre l’Assemblée nationale et de provoquer des élections législatives anticipées, j’ai été sollicité par les cabinets présidentiels et ministériels, des dirigeants de formations politiques locales, des Maires de la 5eme circonscription et par de nombreux amis, sollicitations largement relayées par les médias.

Cet intérêt pour mon éventuelle candidature aux élections législatives est la preuve que les combats que nous avons menés en faveur de la retraite des plus pauvres (relèvement du plafond de l’ASPA) contre le travail au noir (avec le cumul RSA emploi saisonnier) et pour la stabilité institutionnelle sont désormais reconnus par tous.

Après avoir pris le temps de l’écoute et de la réflexion, je vous informe que conformément à l’engagement que j’avais pris de me consacrer pleinement à préparer le changement aux municipales de 2026, je ne serai pas candidat aux législatives dans la 5eme circonscription.

J’invite tous mes amis à faire barrage des le 1er tour à l’extrême gauche dont le programme haineux et démagogique mettra notre pays à genoux et sera synonyme d’instabilité institutionnelle pour La Réunion. J’ai confiance en vous, je suis sûr que vous ferez le bon choix.

Bien fidèlement

Laurent Virapoullé »