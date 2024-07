L’accès au tunnel de lave de 2007 désormais autorisé

Par un arrêté préfectoral, le préfet de La Réunion autorise dès ce jeudi 11 juillet l’accès au public du tunnel de lave de 2007. Le tunnel est non sécurisé, non aménagé et non balisé. Seuls les guides professionnels connaissent parfaitement les lieux. Il est donc fortement conseillé de s’engager dans ce tunnel avec un encadrement technique qualifié.