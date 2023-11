La Tropica’Dingue, encore et toujours plus de fous

Les derniers participants ont franchi la ligne d'arrivée ce dimanche en début d'après-midi après deux jours de fête sportive dans la boue et la bonne humeur. Ce retour en images et vidéo est signé de Pierre Marchal/Anakaopress

La nouvelle édition de la Tropica’Dingue à Saint-André au Parc du Colosse a vu s’élancer pas moins de 3 500 dingos à l’assaut des obstacles.

Il n’y a rien à gagner, pas de coupe, pas de classement, juste le plaisir de participer à une course folle en équipe. Un challenge sportif entre trail et raid multi-sports déguisés dans les tenues les plus drôles et les plus inconfortables. Seule règle : s’amuser encore et toujours.