La Route du Littoral fermée pour des travaux de purge

Jérôme Filippini s’est rendu ce matin à Saint-Joseph et à Saint-Philippe afin de rencontrer les élus et les agriculteurs, particulièrement touchés dans ces villes du Sud. Le représentant de l’Etat a tenu à se rendre compte lui-même des dégâts provoqués par Belal. Après une réunion avec le conseil municipal de Saint-Joseph et la visite d’une exploitation de la commune, il s’est rendu à Saint-Philippe pour participer à une distribution de bouteilles d’eau pour les habitants.