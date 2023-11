La Région veut sa « marque de territoire »

La Région Réunion a annoncé ce lundi la création d’une marque pour distinguer La Réunion qui devrait sortir courant 2024. L’objectif est de mieux valoriser l'île et d'accompagner les entreprises dans l’internationalisation. La vocation de la marque sera ainsi de promouvoir les atouts, les expertises et les savoir-faire réunionnais, en les distinguant localement, mais aussi en leur donnant plus de visibilité à l’extérieur de l’île.

La Région Réunion s’engage dans l’élaboration d’une stratégie de marketing territorial pour promouvoir et soutenir l’expertise, les filières clés, les pépites et les talents de La Réunion. Une démarche présentée ce lundi 27 novembre par Huguette Bello et la majorité régionale lors de la première consultation citoyenne.

Cette future marque, dont le nom n’a pas encore été arrêté, vise ainsi à faire connaître et à valoriser l’image de La Réunion sur les marchés extérieurs, à travers une identité forte, des outils de promotion et des actions ciblées répondant aux besoins des acteurs économiques de La Réunion et aux enjeux de développement du territoire.

« Nous voudrions qu’il y ait une marque qui soit vraiment compréhensible par tout le monde. Nous sommes une terre où il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé pour se faire connaître à l’extérieur (…) Nous voulons définir La Réunion autrement, de manière à ce qu’on la reconnaisse partout, parce qu’elle est méconnue », explique Huguette Bello.

« Une marque que chacun devra s’approprier«

Selon la collectivité régionale, la création d’une marque territoriale répond à un besoin fort exprimé par les acteurs économiques du territoire pour soutenir leurs efforts d’internationalisation et, plus largement, l’attractivité économique de l’île. Pour la Pyramide inversée, cette marque s’inscrit ainsi pleinement dans la droite lignée des ambitions de La Nouvelle Économie (le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation – SRDEII) qui vise à développer et à promouvoir les filières à forte valeur ajoutée pour le développement de La Réunion.

« La marque qui nous voulons créer doit être une marque que chacun devra s’approprier. Il est important pour nous de commencer ce travail de concertation avec l’ensemble des acteurs, avec un maximum de Réunionnais », indique Pascal Plante, le conseiller régional délégué à l’internationalisation des entreprises.

Pour s’assurer « d’être en phase avec les Réunionnais », une case mobile va sillonner les villes de l’île afin de rencontrer les habitants et de connaître leur sensibilité sur ce qui représente le mieux notre île.