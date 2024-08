La Possession : Découverte de 38 pieds de zamal par les gendarmes

Le mercredi 7 août 2024, les gendarmes de La Possession enquêtent sur une culture de cannabis. Au terme des vérifications, ils découvrent une plantation de 8 pieds de cannabis puis révèlent la présence d’une chambre de culture contenant 30 pieds supplémentaires.

L’homme soupçonné est convoqué en Justice. Faire usage de stupéfiants est interdit et réprimé par la loi. Par exemple, un usage de stupéfiants est sanctionné par une amende délictuelle de 3750 € maximum et d’un emprisonnement délictuel d’un an maximum.