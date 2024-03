La Plus Fashion Week fait son show à l’hôtel Créolia

La première édition de La Plus Fashion Week océan Indien organisé par l'association Ô Cœur des Femmes, s'est tenu hier soir à l'hôtel Excel Créolia à Saint-Denis. Un show de trois heures, mélange de catwalk de collections et de tableaux artistiques qui ont ravi un public nombreux venu apprécier la diversité des mannequins et le professionnalisme des organisateurs.

Cet événement Mode inédit et innovant, dédié à la valorisation de celles sans exception qui ont ce truc en « PLUS » a mis en lumière la femme en taille 42 et au-delà, permettant ainsi à toutes les femmes de s’exprimer, d’exister, de briller et d’assumer leurs corps.

Nil Hanna, marraine mannequin plus size internationale, a participé au défilé et apporté une touche très pro à l’évènement. Didier Gotin, appelé dans le métier DYBO, avait fait le déplacement pour immortaliser l’évènement pour des magazines nationaux

Eilaroc, créatrice guest, enfant du péï, spécialisée dans l’upcycling et présente dernièrement à la Fashion Week de New York, ainsi qu’une dizaine d’ambassadrices réunionnaises et mauriciennes de tous horizons ont présenté plusieurs modèles de leurs collections, portées par les mannequins d’un jour plus size Réunionnaises castées en 2023 qui ont assuré le show mode.

Plusieurs créateurs péï mais aussi de l’océan Indien ont partagé leurs savoir-faire par la présentation de leurs collections telles que Ornella Battour – Drack pour l’île Maurice et Antoine Farouk qui représentait les Comores.

Auparavant, l’après-midi, une Masterclass Women’Up a rassemblé de nombreuses participantes pour faire de ce moment privilégié un souvenir mémorable. Pour avoir le déclic du « OSE » et s’accomplir en tant que modèle plus size professionnelle ou tout simplement en tant que la meilleure version de soi-même dans sa vie de tous les jours… Les participantes ont côtoyé des professionnels de la mode (photographe, styliste, mannequins…) et du développement personnel, car le changement commence aussi par l’intérieur.

Une soirée placée sous le signe du partage. À quand la prochaine édition ?

Texte et photos Pierre Marchal