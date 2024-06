La Plaine Des Palmistes : Avis de marché à procédure adaptée

 Section 1 : Identification de l’acheteur

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES – Numéro SIRET 219 740 065

Adresse : 230 rue de la République, 97431 La Plaine Des Palmistes

 Section 2 : Communication

Profil acheteur où se trouve l’intégralité des documents de la consultation : www.achatpublic.com

Numéro de marché (identifiant interne de la consultation) : 2024_DTE_020

Contact : service Ressources Juridiques et Achats

Téléphone : 0262.51.49.10 | Télécopieur : 0262.51.37.65

Adresse de courrier électronique (courriel) : marchespublics@plaine-des-palmistes.fr

 Section 3 : Procédure

Procédure adaptée ouverte

Date et Heure Limites de réceptions des plis : 25 juin 2024 à 12h00 (heure locale)

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

Variantes autorisées : Non

 Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un village Bien Être

Type de marché : Service

Lieu principal d’exécution du marché : Commune de La Plaine des Palmistes

Durée du marché en mois : 14 mois

La consultation ne comporte pas de tranche et ne prévoit pas une partie réservée à un certain type d’acteur économique.

Le Représentant du Pouvoir Adjudicateur

Johnny PAYET