« La CIVIS bato fou, kossa bana i di pa nou ? »

Dans un contexte où la gestion des finances publiques est plus que jamais sous le microscope, la révélation d’un trop-perçu de 5,6 millions d’euros par la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) provenant de l’URSSAF soulève des préoccupations quant à une gestion financière en bon père ou mère de famille !

On peut s’interroger sur des questions fondamentales concernant la vigilance et la compétence des services financiers de la CIVIS, qui semblent avoir laissé passer une somme considérable sans s’en apercevoir. Comment est-il possible qu’une erreur de cette ampleur ait pu échapper à tous les contrôles ? La découverte tardive de ce trop-perçu et la demande d’étaler son remboursement sur trois ans jettent une ombre sur l’équilibre et les capacités financières de l’intercommunalité qui semble plus que jamais proche de la zone rouge. Un péril qui menace même la stabilité politique de l’intercommunalité en ce qui concerne les solutions pour résorber cette négligence !

En ce sens, des informations parues dans la presse, indique une possible augmentation de la fiscalité foncière de 1,5 point pour les administrés de la CIVIS, soit 52 euros supplémentaires par an pour les Saint-Pierrois. Cette mesure semble être une réponse directe au besoin de rembourser l’URSSAF, mais elle soulève des interrogations plus profondes sur l’utilisation réelle de ces fonds supplémentaires. Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que cette augmentation de la fiscalité pourrait ne pas être uniquement destinée à rembourser le trop-perçu … une interrogation également posée par la maire de Saint-Louis elle-même repris dans un média : « Pourquoi faire une levée d’impôt de 1,5 point qui rapporterait 3,1 millions d’euros alors qu’il faut rembourser 2 millions cette année ? » suggérant ainsi d’autre leviers comme la baisse des charges de fonctionnement qui ont augmenté en moyenne de 6,7% ces trois dernières années, le redimensionnement de certains marchés, ou encore la recherche d’autres de subventions etc …

La vraie question qui se pose est de savoir si cette possibilité d’ajustement fiscal n’est pas en réalité une manière détournée de commencer à accumuler des fonds en prévision du financement d’autres déficits ou projets coûteux, en particulier le surcoût de l’incinérateur de Pierrefonds. Ce projet, initialement évalué à 314 millions d’euros en 2021, a vu sa facture grimper de manière vertigineuse pour atteindre 645 millions d’euros soit un surcout multiplié par 2. Face à une telle escalade de l’investissement, on peut légitimement se demander d’où viendra l’argent pour financer cette différence astronomique. En 2021 le plan de financement prévoyait une participation de 40 millions d’euros des intercommunalité (CIVIS, TCO et CASUD )… soit environ 13,3 Millions d’euros pour chacune d’elles. Cette part va-t-elle passer à 80 millions dont 26 millions pour la CIVIS ? Si la CIVIS peine aujourd’hui à régler un trop-perçu de 5 millions d’euros sans augmenter les impôts, comment fera-t-elle face à des dépenses bien plus importantes pour l’incinérateur, sans imposer un fardeau fiscal encore plus lourd aux citoyens Saint-Pierrois dont TOEM est déjà la plus importante de la Réunion ?

Cette situation complexe souligne un besoin criant de transparence et de réforme dans la gestion des finances publiques de la CIVIS. Les contribuables méritent des réponses claires sur la façon dont leurs impôts sont utilisés et sur les raisons pour lesquelles des erreurs de gestion financière de cette envergure sont possibles ? De plus, il est impératif d’explorer des solutions plus durables et moins onéreuses pour les finances publiques et l’environnement, comme nous l’avons souligné depuis plusieurs années en remettant en question la viabilité du projet d’incinérateur face à d’autres alternatives.

Dans ce contexte financier tendu, la proposition d’une fusion avec la CASUD apparaît comme une stratégie pragmatique et nécessaire. Une telle démarche permettrait de mutualiser les coûts de fonctionnement et d’améliorer l’efficacité dans la gestion des ressources, offrant ainsi une lueur d’espoir pour une gestion plus équilibrée et équitable des finances publiques. La Réunion Plus Verte et Saint-Pierre Plus Verte appellent à une réflexion sérieuse sur cette voie, dans l’espoir de promouvoir une gouvernance plus responsable et durable pour le bien de tous les citoyens du « Grand Sud ».

EMMANUEL DOULOUMA

Président de La Réunion Plus Verte

Porte-Parole de Saint-Pierre Plus Verte

Opposition citoyenne de Saint-Pierre