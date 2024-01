La base aérienne 181 vous ouvre ses portes ce mercredi pour ses 50 ans à Gillot

Le blog de prévisions et d’informations cycloniques CycloneOI se penche sur la hausse de la probabilité de la formation d’un système dépressionnaire au Nord des Mascareignes d’ici la fin de la semaine. La trajectoire pourrait être parabolique avec un déplacement vers l’Ouest avant une plongée vers le Sud ou le Sud-Est, entre les côtes Est de Madagascar et le secteur de La Réunion et de Maurice.